На фоне снегопадов в Свердловской области вырос спрос на машинистов уборочной техники

11.03 Пятница, 20 февраля 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области выросла востребованность машинистов уборочной техники. Аналитики сервиса «Зарплата.ру» отмечают, что спрос на эту профессию увеличился на 21% по сравнению с января 2025 года, при том что количество вакансий в сфере ЖКХ за год практически не изменилось.

«Снежная зима стала причиной резкого спроса на машинистов спецтехники, что привело не только к увеличению количества вакансий, но и к росту медианной предлагаемой заработной платы»,

– отметили аналитики.


У машинистов спецтехники она выросла на 5% и составила 80 тысяч рублей. Также выросли зарплатные предложения у дворников (+25% – 50 тыс. рублей).

Отдельно отмечается конкуренция среди работодателей за персонал. Платить больше обещают уборщицам (+18% – 45 тыс. рублей), слесарям, сантехникам (+13% – 85 тыс. рублей) и сварщикам (+6% — 85 тыс. рублей). В целом медианная предлагаемая заработная плата в вакансиях сферы ЖКХ относительно прошлого года почти не изменилась и составила 52,5 тысячи рублей.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
