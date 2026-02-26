Возрастное ограничение 18+
Суд Нижнего Тагила на 60 суток приостановил работу шахты «ВГОК»
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Ленинский районный суд Нижнего Тагила на два месяца приостановил работу шахты «Магнетитовая», принадлежащей ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат».
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, во время проверки шахты были выявлены серьёзные нарушения промышленной безопасности. В частности, на объекте не было резервного оборудования для откачки воды из шахты.
«Срок приостановления производственных работ на горизонте -610м шахты "Магнетитовая" составляет 60 суток»,
– сообщили в пресс-службе.
