Суд Нижнего Тагила на 60 суток приостановил работу шахты «ВГОК»

16.45 Четверг, 26 февраля 2026
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Ленинский районный суд Нижнего Тагила на два месяца приостановил работу шахты «Магнетитовая», принадлежащей ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат».

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, во время проверки шахты были выявлены серьёзные нарушения промышленной безопасности. В частности, на объекте не было резервного оборудования для откачки воды из шахты.

«Срок приостановления производственных работ на горизонте -610м шахты "Магнетитовая" составляет 60 суток»,

– сообщили в пресс-службе.


Постановление ещё может быть обжаловано.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
