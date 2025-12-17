Возрастное ограничение 18+
Инфляция в Свердловской области замедлилась до 8,4% по итогам ноября
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Годовая инфляция в Свердловской области по итогам ноября замедлилась до 8,39%, это ниже, чем было за месяц до этого (9,51%), но выше, чем в среднем по стране (6,64%). Об этом сообщает Уральское ГУ Центробанка.
По данным регулятора, в ноябре сильнее всего выросли цены на продукты питания, в основном на овощи, а также в ожидании повышения утильсбора, спровоцировавшего спрос, выросли цены на автомобили.
В сфере услуг также выросли цены. Ключевым фактором роста стал спрос на услуги пассажирского транспорта в связи с туристическими поездками по стране.
По данным регулятора, в ноябре сильнее всего выросли цены на продукты питания, в основном на овощи, а также в ожидании повышения утильсбора, спровоцировавшего спрос, выросли цены на автомобили.
«Но в целом рост цен на непродовольственные товары был умеренным»,
– отметили в управлении.
В сфере услуг также выросли цены. Ключевым фактором роста стал спрос на услуги пассажирского транспорта в связи с туристическими поездками по стране.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
iPhone в Екатеринбурге подешевели более чем на 20% за год
22 декабря 2025
22 декабря 2025