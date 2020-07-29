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10:20 | 30.07.2020

Фото: Амурский инсайдер/telegram.com

В Екатеринбурге заметили «фургаломобиль»

В Хабаровске в группах во вКонтакте распространяется фотография якобы сделанная на Уралмаше в Екатеринбурге в поддержку протестующих жителей Хабаровска и других городов Дальнего Востока.

На изображенном на фотографии автомобиле – «фургаломобиле» – прикреплен баннер «Екатеринбурге не бесы, хабаровчане не погань, мы дети героев!!! Хабаровску респект с Урала!» (синтаксис и пунктуация сохранены – прим.ред.).

Напомним, и о «бесах», и о «погани» говорил скандально известный российский ведущий Владимир Соловьев.

Соловьев назвал Екатеринбург «городом бесов» дважды: в первый раз это произошло во время несанкционированных протестных акций в сквере у театра Драмы против строительства храма святой Екатерины. Во второй раз это произошло в этом году: Соловьев заявил, что Екатеринбург останется «городом бесов», пока в нем не появится кафедральный собор.

Также, ведущий назвал хабаровчан «пьяной поганью» во время обсуждения протестных акций, которые продолжаются в Хабаровске и близ лежащих городах с 11 июля. На вопрос: «Почему хабаровские митинги не показывают по телевизору?» Соловьев заявил, что бессмысленно показывать по телевизору «пьяные разборки». А самих жителей Хабаровска он назвал «пьяной поганью».

Добавим, протесты в поддержку Фургала начались в Хабаровске 11 июля. Позднее к акциям присоединились жители Комсомольска-на-Амуре, Сахалина, Владивостока, Читы. Так протест, состоявшийся 25 июля, собрал, по предварительным данным, порядка 90 тысяч человек. По официальным данным, на улицы вышли 4,5 тысячи хабаровчан. При этом, жители Хабаровска продолжают выходить на акции в защиту экс-губернатора края Сергея Фургала. Накануне состоялось 19 шествие в защиту бывшего главы региона.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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