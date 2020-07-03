Новости дня
12:00 | 5.07.2020
Фото: globalmsk.ru
Соловьев опять назвал Екатеринбург «городом бесов»
«То, что у вас нет кафедрального собора — это не случайно. Собор надо заслужить. Ваш город пережил страшное. Капище есть, а кафедрального собора нет – это печально»,
сказал ведущий.
Напомним, в первый раз Соловьев назвал Екатеринбург «городом бесов» в прошлом году во время протестов против строительства храма святой Екатерины в сквере у театра драмы. После такого высказывания, на въезде в город и на некоторых улицах Екатеринбурга появились таблички «город бесов», а позднее состоялся и «марш бесов».
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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