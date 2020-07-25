Новости дня
10:52 | 25.07.2020
В Хабаровске проходит пятнадцатая акция в поддержку арестованного губернатора Фургала
По данным регионального МВД поддержать Фургала вышли 4500 человек. На самом деле сказать точно, сколько человек вышли на акцию не представляется возможным. По оценкам самих жителей Хабаровска – около 90 000.
Если посмотреть эти видео из Хабаровска, то понимаешь, что эта цифра, похоже, очень близка к действительности.
Кроме того, поддержать требования хабаровчан вышли жители Комсомольска-на-Амуре, Сахалина, Владивостока, Читы. «Задымивший» в Хабаровске Дальний Восток, очень похоже разгорается.
Напомним, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан в Хабаровске и доставлен в Москву 9 июля. Его обвиняют в организации убийств двух бизнесменов, а также покушения на убийство еще одного предпринимателя, совершенных в Хабаровском крае и Амурской области в 2004 - 2005 годах. Кроме того, Сергея Фургала проверяют и на причастность к другим тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского краев, а также Амурской области.
Протесты в поддержку Фургала начались в Хабаровске 11 июля. Позднее к акциям присоединились жители других городов Дальнего Востока.
© «Вечерние ведомости»
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