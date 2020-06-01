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18:19 | 15.06.2020
Фото: Анна Рыбакова
В Екатеринбурге прокуратура проверит сообщения СМИ о пьяном воспитателе в детском саду
Речь идет об учреждении на улице Красных Командиров. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, на опросе воспитательница рассказала, что утром в детсад привели четырех малолетних детей в возрасте от 2 до 4 лет. Она уложила их спать, после чего употребила на кухне алкоголь.
Позже в детсад пришли две женщины, чтобы забрать вещи детей, и заметили у воспитателя признаки опьянения. Сотрудницу привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.21 КОАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения), по ч. 1 ст. 20.6.1. КОАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории).
По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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