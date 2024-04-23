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Прокуратура проверяет екатеринбургскую пекарню, открытую в бывшем туалете
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Екатеринбургская прокуратура заинтересовалась пекарней возле ТРЦ «Академический», которая работает в здании бывшего туалета. На неё ранее обратили общественники, вчера нагрянувшие в пекарню в компании сотрудников полиции.
Как сообщало информационное агентство URA.RU. После проверки в отдел полиции были доставлены три девушки, у которых при себе не было документов. В отношении каждой из них составили административные протоколы за нарушение правил въезда в РФ, нарушение миграционных правил и незаконное осуществление трудовой деятельности. Также протокол был составлен на владельца кафе.
Теперь проверкой пекарни занялась прокуратура. Ведомство намерено проверить исполнение исполнения миграционного и трудового законодательства, соблюдения санитарных норм и правил при организации работы пекарни.
Как сообщало информационное агентство URA.RU. После проверки в отдел полиции были доставлены три девушки, у которых при себе не было документов. В отношении каждой из них составили административные протоколы за нарушение правил въезда в РФ, нарушение миграционных правил и незаконное осуществление трудовой деятельности. Также протокол был составлен на владельца кафе.
Теперь проверкой пекарни занялась прокуратура. Ведомство намерено проверить исполнение исполнения миграционного и трудового законодательства, соблюдения санитарных норм и правил при организации работы пекарни.
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