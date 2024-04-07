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МЧС: в Орске восстановили прорванный участок дамбы
Фото: МЧС России
В Орске восстановили участок дамбы, который прорвало 5 апреля.
Об этом сообщили в МЧС РФ. Ранее в регион прибыл глава ведомства Александр Куренков. Он в том числе проверил ход восстановительных работ на дамбе в Орске.
«Промытый ранее участок отсыпан. Вода из реки Урал не поступает в жилые районы», — заявили в МЧС РФ в пятницу.
С подтопленных территорий города продолжается откачка воды с помощью мотопомп и спецтехники. За сутки от воды освободилось 791 строение, остаются подтопленными 5 182 дома. Эвакуированы 2 556 человек, из них 801 ребенок.
Уровень воды в реке Урал в пределах Орска — 798 см. За минувшую ночь он снизился на 30 см, говорят в МЧС.
В пятницу власти региона приняли решение направить на помощь пострадавшим от паводка 10 млрд рублей. Депутаты приняли законопроект, по которому на помощь пострадавшим будут перераспределены «остатки средств областного бюджета, образовавшиеся на начало года», сообщила пресс-служба регионального правительства.
Уточняется, что резервы областного бюджета в размере 10 млрд «это не основная часть средств, которые понадобятся жителям области», значительную помощь регион получит из федеральной казны.
В региональном министерстве социального развития сообщили, что от жителей поступило 199 971 заявление на получение финансовой поддержки. Приняты в работу – 190 536, в том числе:
- на единовременную материальную помощь – 153 334 заявления;
- на финансовую помощь при утрате имущества – 37 168 заявлений.
По мнению властей, главное сейчас – «вести разъяснительную работу с пострадавшими». По поручению губернатора Паслера для этого создается «единый информационный портал», сообщили в правительстве.
Напомним, на этой неделе после стихийной акции протеста в Орске губернатор Оренбургской области Паслер встретился с инициативной группой жителей. Он потребовал от всех собравшихся убрать телефоны.
Об этом сообщили в МЧС РФ. Ранее в регион прибыл глава ведомства Александр Куренков. Он в том числе проверил ход восстановительных работ на дамбе в Орске.
«Промытый ранее участок отсыпан. Вода из реки Урал не поступает в жилые районы», — заявили в МЧС РФ в пятницу.
С подтопленных территорий города продолжается откачка воды с помощью мотопомп и спецтехники. За сутки от воды освободилось 791 строение, остаются подтопленными 5 182 дома. Эвакуированы 2 556 человек, из них 801 ребенок.
Уровень воды в реке Урал в пределах Орска — 798 см. За минувшую ночь он снизился на 30 см, говорят в МЧС.
В пятницу власти региона приняли решение направить на помощь пострадавшим от паводка 10 млрд рублей. Депутаты приняли законопроект, по которому на помощь пострадавшим будут перераспределены «остатки средств областного бюджета, образовавшиеся на начало года», сообщила пресс-служба регионального правительства.
Уточняется, что резервы областного бюджета в размере 10 млрд «это не основная часть средств, которые понадобятся жителям области», значительную помощь регион получит из федеральной казны.
В региональном министерстве социального развития сообщили, что от жителей поступило 199 971 заявление на получение финансовой поддержки. Приняты в работу – 190 536, в том числе:
- на единовременную материальную помощь – 153 334 заявления;
- на финансовую помощь при утрате имущества – 37 168 заявлений.
По мнению властей, главное сейчас – «вести разъяснительную работу с пострадавшими». По поручению губернатора Паслера для этого создается «единый информационный портал», сообщили в правительстве.
Напомним, на этой неделе после стихийной акции протеста в Орске губернатор Оренбургской области Паслер встретился с инициативной группой жителей. Он потребовал от всех собравшихся убрать телефоны.
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