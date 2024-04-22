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Салюта и гуляний на 9 мая в центре Екатеринбурга не будет
Фото: Вечерние ведомости
Екатеринбург на 9 мая оставят без салюта и массовых гуляний. Такое решение озвучили в администрации города. От красочного салюта мэрия решила отказаться, а гуляния провести лишь в ЦПКиО.
Парад Победы при этом решили провести, но посмотреть его вживую будет практически невозможно. Об этом предупредил начальник городского управления культуры Илья Марков. Причина – повышенные меры антитеррористической безопасности.
Заседание муниципальной антитеррористической комиссии, на котором принималось решение о таких ограничениях, состоялось в среду, 24 апреля.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе мэрии, для обеспечения безопасности горожан в период майских праздников на всех площадках обещают организовать постоянное дежурство сотрудников ГИБДД и УМВД, частных охранных предприятий и народных дружин. Подчеркивается, что ситуацию также будут контролировать с помощью системы видеонаблюдения на базе дежурной части ЕДДС.
Парад Победы при этом решили провести, но посмотреть его вживую будет практически невозможно. Об этом предупредил начальник городского управления культуры Илья Марков. Причина – повышенные меры антитеррористической безопасности.
Заседание муниципальной антитеррористической комиссии, на котором принималось решение о таких ограничениях, состоялось в среду, 24 апреля.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе мэрии, для обеспечения безопасности горожан в период майских праздников на всех площадках обещают организовать постоянное дежурство сотрудников ГИБДД и УМВД, частных охранных предприятий и народных дружин. Подчеркивается, что ситуацию также будут контролировать с помощью системы видеонаблюдения на базе дежурной части ЕДДС.
«Также на городских концертных площадках планируется задействовать бригады МЧС России по Свердловской области, а в вечернее время – усилить патрулирование центральных улиц отрядами полиции»,
– сказали в городской администрации.
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