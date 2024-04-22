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Салюта и гуляний на 9 мая в центре Екатеринбурга не будет

12.46 Четверг, 25 апреля 2024
Фото: Вечерние ведомости
Екатеринбург на 9 мая оставят без салюта и массовых гуляний. Такое решение озвучили в администрации города. От красочного салюта мэрия решила отказаться, а гуляния провести лишь в ЦПКиО.

Парад Победы при этом решили провести, но посмотреть его вживую будет практически невозможно. Об этом предупредил начальник городского управления культуры Илья Марков. Причина – повышенные меры антитеррористической безопасности.

Заседание муниципальной антитеррористической комиссии, на котором принималось решение о таких ограничениях, состоялось в среду, 24 апреля.

Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе мэрии, для обеспечения безопасности горожан в период майских праздников на всех площадках обещают организовать постоянное дежурство сотрудников ГИБДД и УМВД, частных охранных предприятий и народных дружин. Подчеркивается, что ситуацию также будут контролировать с помощью системы видеонаблюдения на базе дежурной части ЕДДС.

«Также на городских концертных площадках планируется задействовать бригады МЧС России по Свердловской области, а в вечернее время – усилить патрулирование центральных улиц отрядами полиции»,

– сказали в городской администрации.



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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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