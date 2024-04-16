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Ельцин Центр приглашает заглянуть за кулисы театра «Урал Опера Балет»
Фото: «Урал Опера Балет» / uralopera.ru
Одно из последних творений театра «Урал Опера Балет» — спектакль «Сказки Перро» — оказалось таким необычным и интересным, что про него уже создано произведение кинематографическое. Премьеру короткометражного документального фильма о том, как создавался этот балет, устроят в кинозале Ельцин Центра.
Балет в трёх частях «Сказки Перро» поставлены тремя хореографами — Максимом Петровым, Константином Хлебниковым и Александром Меркушевым. Литературной основой (помимо упомянутого в самом названии автора) стало либретто Максима Петрова и Богдана Королька, в котором сплелись сюжетные линии десяти известных сказок Шарля Перро. На сцене Красная Шапочка, Мальчик-с-Пальчик, Синяя Борода, Кот в сапогах и другие персонажи танцуют под музыку Настасьи Хрущёвов, Алексея Боловлёнкова и Дмитрия Мазурова на фоне во всех смыслах сказочных декораций. Увидеть всё это великолепие первым зрителям посчастливилось в начале апреля. А теперь, в конце месяца, можно будет увидеть и то, как готовился этот удивительный балет.
Разные этапы работ над спектаклем «Сказки Перро» запечатлели кинематографисты молодой, но уже успевшей заработать отменную репутацию студии «Red Pepper Film». В короткометражном документальном фильме они рассказывают о театральной «кухне», на которой различные компоненты сливаются в единое сценическое произведение. Премьера фильма состоится в воскресенье, 28 апреля. В зале будут присутствовать как кинематографисты, так и представители театра «Урал Опера Балет». Одни подробнее расскажут о том, как ставился спектакль, а вторые — о том, как снимался фильм про балетную постановку.
Показ фильма запланирован на четыре часа дня. Проход свободный по регистрации на официальном сайте Ельцин Центра.
Балет в трёх частях «Сказки Перро» поставлены тремя хореографами — Максимом Петровым, Константином Хлебниковым и Александром Меркушевым. Литературной основой (помимо упомянутого в самом названии автора) стало либретто Максима Петрова и Богдана Королька, в котором сплелись сюжетные линии десяти известных сказок Шарля Перро. На сцене Красная Шапочка, Мальчик-с-Пальчик, Синяя Борода, Кот в сапогах и другие персонажи танцуют под музыку Настасьи Хрущёвов, Алексея Боловлёнкова и Дмитрия Мазурова на фоне во всех смыслах сказочных декораций. Увидеть всё это великолепие первым зрителям посчастливилось в начале апреля. А теперь, в конце месяца, можно будет увидеть и то, как готовился этот удивительный балет.
Разные этапы работ над спектаклем «Сказки Перро» запечатлели кинематографисты молодой, но уже успевшей заработать отменную репутацию студии «Red Pepper Film». В короткометражном документальном фильме они рассказывают о театральной «кухне», на которой различные компоненты сливаются в единое сценическое произведение. Премьера фильма состоится в воскресенье, 28 апреля. В зале будут присутствовать как кинематографисты, так и представители театра «Урал Опера Балет». Одни подробнее расскажут о том, как ставился спектакль, а вторые — о том, как снимался фильм про балетную постановку.
Показ фильма запланирован на четыре часа дня. Проход свободный по регистрации на официальном сайте Ельцин Центра.
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