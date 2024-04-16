Более килограмма наркоты нашли у рецидивиста в Каменске-Уральском

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Десяти лет пребывания в исправительной колонии оказалось недостаточным для торговца наркотиками, чтобы больше не возвращаться к этому занятию. Через два года после освобождения он был вновь пойман с крупной партией запрещённого вещества.Своё десятилетнее наказание мужчина 1973 года рождения отбывал в исправительной колонии Нижнего Тагила. В марте 2022 года тот срок истёк. И вот он снова задержан с мефедроном, который пытался провезти из Курганской области в Екатеринбург с целью сбыть его среди наркоманов посредством создания «кладов» и продажей их координат.Планам наркоторговца-рецидивиста помешали сотрудники полиции Каменска-Уральского. Они остановили его машину марки «Дэу Нексия» на дороге «Екатеринбург-Шадринск-Курган». Припрятанную в багажнике иномарки наркоту отыскать помогла служебная собака, специально натренированная для этих целей. На мужчину завели уголовное дело по части 3 статьи 30 («приготовление к преступлению») и части 5 статьи 228.1 («сбыт наркотиков в особо крупном размере») Уголовного кодекса РФ. А до суда его было решено взять под стражу. Характер статей, по которым мужчину будут судить, таков, что он может уже больше никогда не увидеть воли.