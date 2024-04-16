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Более килограмма наркоты нашли у рецидивиста в Каменске-Уральском
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние Ведомости
Десяти лет пребывания в исправительной колонии оказалось недостаточным для торговца наркотиками, чтобы больше не возвращаться к этому занятию. Через два года после освобождения он был вновь пойман с крупной партией запрещённого вещества.
Своё десятилетнее наказание мужчина 1973 года рождения отбывал в исправительной колонии Нижнего Тагила. В марте 2022 года тот срок истёк. И вот он снова задержан с мефедроном, который пытался провезти из Курганской области в Екатеринбург с целью сбыть его среди наркоманов посредством создания «кладов» и продажей их координат.
Планам наркоторговца-рецидивиста помешали сотрудники полиции Каменска-Уральского. Они остановили его машину марки «Дэу Нексия» на дороге «Екатеринбург-Шадринск-Курган». Припрятанную в багажнике иномарки наркоту отыскать помогла служебная собака, специально натренированная для этих целей. На мужчину завели уголовное дело по части 3 статьи 30 («приготовление к преступлению») и части 5 статьи 228.1 («сбыт наркотиков в особо крупном размере») Уголовного кодекса РФ. А до суда его было решено взять под стражу. Характер статей, по которым мужчину будут судить, таков, что он может уже больше никогда не увидеть воли.
Своё десятилетнее наказание мужчина 1973 года рождения отбывал в исправительной колонии Нижнего Тагила. В марте 2022 года тот срок истёк. И вот он снова задержан с мефедроном, который пытался провезти из Курганской области в Екатеринбург с целью сбыть его среди наркоманов посредством создания «кладов» и продажей их координат.
Планам наркоторговца-рецидивиста помешали сотрудники полиции Каменска-Уральского. Они остановили его машину марки «Дэу Нексия» на дороге «Екатеринбург-Шадринск-Курган». Припрятанную в багажнике иномарки наркоту отыскать помогла служебная собака, специально натренированная для этих целей. На мужчину завели уголовное дело по части 3 статьи 30 («приготовление к преступлению») и части 5 статьи 228.1 («сбыт наркотиков в особо крупном размере») Уголовного кодекса РФ. А до суда его было решено взять под стражу. Характер статей, по которым мужчину будут судить, таков, что он может уже больше никогда не увидеть воли.
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