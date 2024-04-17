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В Первоуральске задержан экс-заммэра и экс-глава «Водоканала» Артур Гузаиров
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Первоуральске задержан экс-заммэра и экс-глава «Водоканала» Артур Гузаиров. Об этом сообщает паблик «Горячий Первик» во «ВКонтакте». Информацию также подтвердил источник «Вечерних ведомостей».
Его задержали в девятом часу утра на парковке, когда он вышел из дома. По какому делу произошло задержание, официально пока не сообщается. Гузаиров был уволен с поста директора первоуральского «Водоканала» в феврале. Комментируя увольнение, мэр Первоуральска Игорь Кабец заявил, что Гузаиров не справился со своими обязанностями. Сменщика Гузаирова – Павла Матафонова задержали по обвинению в коррупции спустя девять дней.
Артур Гузаиров до того, как возглавил ППМУП «Водоканал», работал заместителем главы Первоуральска по ЖКХ.
Напомним, что в последний год Первоуральск чаще других городов Свердловской области фигурирует в новостях в связи с крупными коммунальными авариями и другими проблемами в сфере ЖКХ.
Его задержали в девятом часу утра на парковке, когда он вышел из дома. По какому делу произошло задержание, официально пока не сообщается. Гузаиров был уволен с поста директора первоуральского «Водоканала» в феврале. Комментируя увольнение, мэр Первоуральска Игорь Кабец заявил, что Гузаиров не справился со своими обязанностями. Сменщика Гузаирова – Павла Матафонова задержали по обвинению в коррупции спустя девять дней.
Артур Гузаиров до того, как возглавил ППМУП «Водоканал», работал заместителем главы Первоуральска по ЖКХ.
Напомним, что в последний год Первоуральск чаще других городов Свердловской области фигурирует в новостях в связи с крупными коммунальными авариями и другими проблемами в сфере ЖКХ.
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