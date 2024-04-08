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Глава Оренбурга: в городе звучит сирена, проводится массовая эвакуация
Фото: телеграм-канал Сергея Салмина
Глава Оренбурга Сергей Салмин объявил о массовой эвакуации в городе.
«Внимание, оренбуржцы! В городе звучит сирена. Это не учебная тревога. Проводится массовая эвакуация!», — заявил глава города в телеграм-канале.
По его словам, паводковая ситуация в Оренбурге крайне опасна.
«За последние 10 часов уровень воды в Урале поднялся на 40 см и сейчас составляет 1143. Эти значения опасны», — заявил Салмин.
Он призвал жителей нескольких районов срочно эвакуироваться (ЖК Гранд-парк, поселки им. Куйбышева и Солнечный, 23-й и 24-й микрорайоны, улицы Уральская, Донгузская, районы Авиагородок и Овчинный городок).
«Возьмите с собой документы, лекарства, вещи первой необходимости и немедленно покиньте дома. Положение критическое, не теряйте время!», — говорится в объявлении.
Ранее в пятницу в оренбургском поселке Газодобытчиков в связи с риском прорыва дамбы была объявлена полная эвакуация жителей.
«Внимание, оренбуржцы! В городе звучит сирена. Это не учебная тревога. Проводится массовая эвакуация!», — заявил глава города в телеграм-канале.
По его словам, паводковая ситуация в Оренбурге крайне опасна.
«За последние 10 часов уровень воды в Урале поднялся на 40 см и сейчас составляет 1143. Эти значения опасны», — заявил Салмин.
Он призвал жителей нескольких районов срочно эвакуироваться (ЖК Гранд-парк, поселки им. Куйбышева и Солнечный, 23-й и 24-й микрорайоны, улицы Уральская, Донгузская, районы Авиагородок и Овчинный городок).
«Возьмите с собой документы, лекарства, вещи первой необходимости и немедленно покиньте дома. Положение критическое, не теряйте время!», — говорится в объявлении.
Ранее в пятницу в оренбургском поселке Газодобытчиков в связи с риском прорыва дамбы была объявлена полная эвакуация жителей.
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