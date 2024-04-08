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В поселке под Оренбургом объявили полную эвакуацию жителей в связи с риском прорыва дамбы
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В оренбургском поселке Газодобытчиков в связи с риском прорыва дамбы объявлена полная эвакуация жителей.
Об этом сообщает официальный канал МО Оренбургский район.
«Глава Красноуральского сельсовета Юрий Бендюк обратился к жителям поселка Газодобытчиков с важной информацией. Поскольку уровень паводка продолжает повышаться, существует реальный риск прорыва дамбы», — говорится в сообщении.
Жителей поселка Газодобытчиков призвали срочно покинуть населенный пункт и эвакуироваться в безопасное место.
«Помогите детям, инвалидам, пожилым людям покинуть дома, соберите документы и уезжайте! Времени очень мало! Сохраняйте спокойствие, не поддавайтесь панике!», — призывают районные власти.
Ранее в МЧС РФ сообщили, что в Орске восстановили участок дамбы, который прорвало 5 апреля.
Об этом сообщает официальный канал МО Оренбургский район.
«Глава Красноуральского сельсовета Юрий Бендюк обратился к жителям поселка Газодобытчиков с важной информацией. Поскольку уровень паводка продолжает повышаться, существует реальный риск прорыва дамбы», — говорится в сообщении.
Жителей поселка Газодобытчиков призвали срочно покинуть населенный пункт и эвакуироваться в безопасное место.
«Помогите детям, инвалидам, пожилым людям покинуть дома, соберите документы и уезжайте! Времени очень мало! Сохраняйте спокойствие, не поддавайтесь панике!», — призывают районные власти.
Ранее в МЧС РФ сообщили, что в Орске восстановили участок дамбы, который прорвало 5 апреля.
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