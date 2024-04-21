На шесть лет осудили виновника смертельного ДТП в Краснотурьинском районе





– сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Краснотурьинский городской суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с запретом заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Краснотурьинске вынесли приговор местному жителю, который осенью прошлого года сел пьяным за руль и устроил ДТП, в результате которого один человек погиб и ещё один получил травмы. Сам водитель при этом сбежал с места аварии, не вызвав помощь.Авария, о которой идёт речь, произошла ночью 22 октября 2023 года в период с 02.40 до 03.12 на трассе, связывающей Краснотурьинск с посёлком Воронцовка. В ту ночь он не только управлял машиной в нетрезвом состоянии, но и превышал скорость в условиях плохой видимости. В результате он не справился с управлением и съехал с дороги, что привело к столкновению с другим автомобилем, припаркованным с краю проезжей части. Там находился водитель и две пассажирки: одна из них скончалась, а вторая получила повреждения, расцененные экспертом как тяжкий вред.Мужчину признали виновным по пунктам «а» и «б» части 4 статьи 264 УК РФ – нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также смерть человека, сопряжённое с оставлением места его совершения.Приговор не вступил в законную силу.