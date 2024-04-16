«Финал был в полуфинале». Президент ХК «Автомобилист» прокомментировал итоги сезона

Владислав Постников © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

25 апреля состоялась пресс-конференция руководства хоккейного клуба «Автомобилист» по итогам сезона 2023/2024. Сезон стал самым успешным для клуба и для свердловского хоккея в целом – «Автомобилист» завоевал бронзовые медали, чего ранее командам из Свердловской области не удавалось.На вопросы журналистов об итогах сезона и планах на будущее отвечали президент «Автомобилиста» Андрей Козицын, директор клуба Максим Рябков и главный тренер Николай Заварухин.На вопрос корреспондента «Вечерних ведомостей» о том, следит ли президент клуба за хоккеем помимо матчей «Автомобилиста», и за кого он болел в финале Кубка Гагарина, Андрей Козицын ответил, что «смотреть, особенно плей-офф, здоровья и нервов нет», а что касается финала, то «финал был в полуфинале». Козицын добавил, что никого не хотел обидеть такой оценкой.Очевидно, президент «Автомобилиста» имел в виду полуфинал между «Автомобилистом» и «Металлургом». «Автомобилист» в итоге оказался самым сложным соперником для будущего обладателя Кубка Гагарина – команда из Магнитогорска смогла сломить сопротивление екатеринбуржцев лишь в седьмом, решающем матче серии, с минимальным преимуществом 3-2. Финал же против ярославского «Локомотива» южноуральцы выиграли со счётом 4-0 – так получилось, что финальная серия закончилась уже накануне, до сегодняшней пресс-конференции.