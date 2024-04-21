В Свердловской области 666 миллионов обещают выделить на общественные организации





– пояснили в ДИПе. «Ежегодно финансовую, имущественную, информационную и консультационную поддержку получают порядка 200 организаций, которые специализируются на проектах в сферах социального обслуживания, охраны окружающей среды, благотворительности, добровольчества, патриотического воспитания и других»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Свердловские власти заявили о рекордном объёме финансирования общественные организаций региона. Так, в 2024 году на их работу обещают направить 666,3 миллиона рублей.Как сообщили в департаменте информационной политики, выделение средств на общественные организации запланировано на три года вперед. В 2025 хотят выделить 650,5 миллиона, в 2026 и 2027 – по 652,3 миллиона. Всего обещают направить более 2,6 миллиарда рублей.