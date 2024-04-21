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В Свердловской области 666 миллионов обещают выделить на общественные организации
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Свердловские власти заявили о рекордном объёме финансирования общественные организаций региона. Так, в 2024 году на их работу обещают направить 666,3 миллиона рублей.
Как сообщили в департаменте информационной политики, выделение средств на общественные организации запланировано на три года вперед. В 2025 хотят выделить 650,5 миллиона, в 2026 и 2027 – по 652,3 миллиона. Всего обещают направить более 2,6 миллиарда рублей.
Как сообщили в департаменте информационной политики, выделение средств на общественные организации запланировано на три года вперед. В 2025 хотят выделить 650,5 миллиона, в 2026 и 2027 – по 652,3 миллиона. Всего обещают направить более 2,6 миллиарда рублей.
«Ежегодно финансовую, имущественную, информационную и консультационную поддержку получают порядка 200 организаций, которые специализируются на проектах в сферах социального обслуживания, охраны окружающей среды, благотворительности, добровольчества, патриотического воспитания и других»,
– пояснили в ДИПе.
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