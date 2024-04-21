Гол Рональдо привёл к очередному домашнему поражению «Урала» в РПЛ

Владислав Постников © Вечерние ведомости

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ФК «Урал» второй раз за неделю проиграл в Екатеринбурге «Ростову» – 17 апреля подопечные Виктора Гончаренко уступили команде из Ростова-на-Дону в рамках Кубка России со счётом 1-3, а сегодня, 25 апреля, потерпели поражение от подопечных Валерия Карпина уже в рамках чемпионата России.Исход встречи решил единственный гол, случившийся на 57-й минуте – молодой бразильский нападающий «Ростова» Рональдо с подачи ивуарийского защитника Умара Сако забил мяч в ворота Ильи Помазуна.«Урал» за весь матч так и не нанёс ни одного удара в створ ворот ростовчан, хоть и имел игровое преимущество после пропущенного мяча. Итог встречи – 0-1.«Урал» остался с 24 очками после 25 игр и сильно осложнил себе задачу сохранения прописки в РПЛ – пока клуб занимает 13-е место в таблице, но у «Ахмата» с 15-й строчки есть матч в запасе, и в случае победы чеченского клуба «Урал» опустится ещё ниже, на границу зоны прямого вылета. До конца чемпионата осталось 5 туров.Следующий матч «Урал» проведёт в Казани против местного «Рубина», в этом туре сенсационно обыгравшего в Санкт-Петербурге «Зенит» со счётом 2-0.