Крупный пожар площадью 2000 «квадратов» вспыхнул в кафе-клубе Нижнего Тагила

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Сегодня днём в нижнетагильском кафе-клубе на улице Восточной вспыхнул пожар, площадь которого составила 2000 квадратных метров. Его тушили 43 специалисты МЧС с 12 единицами техники.Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, изначально предполагалось, что горит кровля и что площадь пожара не превышает 400 квадратных метров. Однако, когда спасатели прибыли, ситуация оказалась серьёзнее. В итоге ликвидировать пламя удалось на площади 2000 «квадратов».О пострадавших информации нет. Известно, что до прибытия спасателей эвакуировались 20 человек.