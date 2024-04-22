Возрастное ограничение 18+
Крупный пожар площадью 2000 «квадратов» вспыхнул в кафе-клубе Нижнего Тагила
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Сегодня днём в нижнетагильском кафе-клубе на улице Восточной вспыхнул пожар, площадь которого составила 2000 квадратных метров. Его тушили 43 специалисты МЧС с 12 единицами техники.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, изначально предполагалось, что горит кровля и что площадь пожара не превышает 400 квадратных метров. Однако, когда спасатели прибыли, ситуация оказалась серьёзнее. В итоге ликвидировать пламя удалось на площади 2000 «квадратов».
О пострадавших информации нет. Известно, что до прибытия спасателей эвакуировались 20 человек.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, изначально предполагалось, что горит кровля и что площадь пожара не превышает 400 квадратных метров. Однако, когда спасатели прибыли, ситуация оказалась серьёзнее. В итоге ликвидировать пламя удалось на площади 2000 «квадратов».
О пострадавших информации нет. Известно, что до прибытия спасателей эвакуировались 20 человек.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Нижнем Тагиле потушили крупный пожар в торговом комплексе
22 апреля 2024
22 апреля 2024
В первом квартале 2024 года в Свердловской области ввели свыше миллиона квадратных метров жилья
16 апреля 2024
16 апреля 2024
Во время массовой драки умер человек в Екатеринбурге
20 апреля 2024
20 апреля 2024