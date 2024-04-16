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Окна новостройки в Академическом районе Екатеринбурга не пережили зиму и покрылись трещинами
Скрин из видео: Ural Mash
Жители одного из новых домов в Академическом районе Екатеринбурга пожаловались на потрескавшиеся окна после зимы. Сначала они думали, что это снежинки, но после потепление стало понятно, что это микротрещины.
Как сообщает телеграм-канал Ural Mash, на качество окон жильцы новостройки жаловались ещё с 2022 года. Тогда была только одна проблема: от окон дуло. Гораздо серьёзнее люди озадачились после того, как заметили трещины на окнах. Тогда жильцы обратились к застройщику, на что тот ответил, что случай не гарантийный и что в ситуации виноват завод, который решил протестировать новые окна именно в их доме. Людей при покупке жилья об этом, конечно, не предупреждали.
Собственники уже связались с фирмой – директор обещал ответить им, как только выйдет из отпуска. Однако люди переживают, что за это время трещины станут ещё больше. Если это произойдёт, они обещают обратиться в суд, а пока решили остановиться на жалобах застройщику и управляющей компании.
Как сообщает телеграм-канал Ural Mash, на качество окон жильцы новостройки жаловались ещё с 2022 года. Тогда была только одна проблема: от окон дуло. Гораздо серьёзнее люди озадачились после того, как заметили трещины на окнах. Тогда жильцы обратились к застройщику, на что тот ответил, что случай не гарантийный и что в ситуации виноват завод, который решил протестировать новые окна именно в их доме. Людей при покупке жилья об этом, конечно, не предупреждали.
Собственники уже связались с фирмой – директор обещал ответить им, как только выйдет из отпуска. Однако люди переживают, что за это время трещины станут ещё больше. Если это произойдёт, они обещают обратиться в суд, а пока решили остановиться на жалобах застройщику и управляющей компании.
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