В частном детсаде в Екатеринбурге проводится проверка из-за пьяной воспитательницы

14:20 | 15.06.2020

Фото: Анна Рыбакова

В Екатеринбурге в частном детском саду на Эльмаше родители обнаружили воспитательницу, спящей пьяной в детской кроватке. Сегодня, 15 июня, в учреждение прибыли сотрудники отдела полиции по делам несовершеннолетних.



Как рассказала E1.RU мама одного из воспитанников садика, папа ребенка пришел проверить, чем занимаются дети, когда увидел, что вход в садик открыт. Зайдя в помещение, он увидел, что воспитательница спит, а дети при этом играют рядом. Кроме того, в комнате были разбросаны вещи, а одна из девочек плакала. Все происходящее он заснял на видео.



Родители отметили, что раньше не замечали за воспитательницей подобного поведения. Однако после произошедшего они обратились в полицию.



В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу сообщили, что по данному факту подразделением по делам несовершеннолетних отдела полиции № 14 проводится проверка. Работу частного детсада на момент разбирательства приостановили, а воспитателя и владелицу ИП в одном лице привлекли к административной ответственности по статье 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». По итогам проверки примут обоснованное решение.



Добавим, что родители также написали заявление в прокуратуру и хотят сообщить о произошедшем губернатору Свердловской области.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»