Свердловский губернатор поручил усилить безопасность на майских праздниках





– такое заявление глава региона сделал на заседании антитеррористической комиссии. «Хочу ещё раз акцентировать внимание на принятом решении, в соответствии с которым проведение массовых мероприятий в регионе допускается только на объектах и территориях, где выполнены требования к их антитеррористической защищённости. Это требование должно быть соблюдено. Также считаю необходимым принять дополнительные меры безопасности, в том числе на объектах транспортной инфраструктуры»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Евгений Куйвашев дал поручение усилить безопасность во время проведения майских праздников в Свердловской области. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.Кроме этого, свердловский губернатор поручил членам антитеррористической комиссии оказать содействие региональному Минобразования в проведении необходимых профилактических мероприятий, касающихся идей терроризма и неонацизма. По его мнению, сейчас очень важно работать с молодёжью.