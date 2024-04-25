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Свердловский губернатор поручил усилить безопасность на майских праздниках
Фото: департамент информполитики Свердловской области / све.рф
Евгений Куйвашев дал поручение усилить безопасность во время проведения майских праздников в Свердловской области. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.
Кроме этого, свердловский губернатор поручил членам антитеррористической комиссии оказать содействие региональному Минобразования в проведении необходимых профилактических мероприятий, касающихся идей терроризма и неонацизма. По его мнению, сейчас очень важно работать с молодёжью.
«Хочу ещё раз акцентировать внимание на принятом решении, в соответствии с которым проведение массовых мероприятий в регионе допускается только на объектах и территориях, где выполнены требования к их антитеррористической защищённости. Это требование должно быть соблюдено. Также считаю необходимым принять дополнительные меры безопасности, в том числе на объектах транспортной инфраструктуры»,
– такое заявление глава региона сделал на заседании антитеррористической комиссии.
Кроме этого, свердловский губернатор поручил членам антитеррористической комиссии оказать содействие региональному Минобразования в проведении необходимых профилактических мероприятий, касающихся идей терроризма и неонацизма. По его мнению, сейчас очень важно работать с молодёжью.
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