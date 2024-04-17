За сутки в Свердловской области зарегистрировали три ДТП с дикими зверями

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Свердловское управление ГИБДД предупреждает водителей об участившихся случаях столкновения автомобилистов с дикими животными на дорогах региона. Только за минувшие сутки было зарегистрировано три ДТП с участием лесных зверей.Одно из таких столкновений произошло сегодня утром, около 08.00, на третьем километре трассы «Пышма – деревня Нагибина» в Пышминском районе. Там 53-летняя водительница Ford Focus не успела отреагировать на вышедшую на проезжую часть лису, вследствие чего не справилась с управлением и врезалась в металлическое ограждение. Женщина в аварии не пострадала, но лиса, к сожалению, погибла.За повреждение дорожных сооружений водительницу к административной ответственности по статье 12.33 КоАП РФ. Будут ли её наказывать за смерть лису, решит департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области. Материалы по факту ДТП уже передали для принятия мер.