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Бывший сотрудник исправительной колонии в Ивделе оказался по ту сторону решётки

19.06 Четверг, 25 апреля 2024
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Сразу по трём статьям осудили в Ивделе бывшего работника исправительного учреждения. За мошенничество, взятки и превышение должностных полномочий на последующих пять лет он сам станет обитателем ИК.

За вышеуказанные деяния под суд попал 36-летний житель Ивделя. Местным следственным отделом СУ СК РФ по Свердловской области было доказано, что, будучи сотрудником одной из исправительных колоний города Ивделя, он неоднократно получал денежные вознаграждения за то, что проносил на территорию режимного учреждения и передавал определённым осуждённым сотовые телефоны и аксессуары к ним. Статья о мошенничестве была возбуждена против него за то, что в некоторых случаях он брал деньги, обещая пронести «запрещёнку» для сидельцев ИК, но так этого и не сделал, попросту обманывая своих «клиентов».

Этим коррупционным способом обогащения подсудимый занимался в период с 2019 по 2020 годы. Вывести на чистую воду коррупционера помогли сотрудники УСБ ГУФСИН России по Свердловской области, которые осуществляли оперативное сопровождение расследования уголовного дела, — поясняет пресс-служба областного следственного управления.

Суд приговорил экс-сотрудника ивдельской ИК к пяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. После освобождения он ещё три года не будет иметь права занимать определённые должности.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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