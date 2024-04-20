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Отключать отопление в Екатеринбурге планируют в начале мая
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В мэрии Екатеринбурге пока не дают точных ответов по поводу того, когда точно будет отключаться отопление. Однако сделать это планируют перед опрессовками, которые начинаются в середине мая.
На прошлой неделе в уральской столице установилась аномальная для апреля жара, средняя температура достигала восьми градусов, на которые обычно ориентируются специалисты при отключении отопления. Однако на днях в городе вновь похолодало, поэтому это дело решили отложить, объяснили в мэрии.
По словам заместителя мэра по вопросам ЖКХ Владимира Гейко, отключение в любом случае произойдёт в первой декаде мая, так как это необходимо для ремонтных работ. Напомним, что опрессовки будут проходить в четыре этапа.
На прошлой неделе в уральской столице установилась аномальная для апреля жара, средняя температура достигала восьми градусов, на которые обычно ориентируются специалисты при отключении отопления. Однако на днях в городе вновь похолодало, поэтому это дело решили отложить, объяснили в мэрии.
По словам заместителя мэра по вопросам ЖКХ Владимира Гейко, отключение в любом случае произойдёт в первой декаде мая, так как это необходимо для ремонтных работ. Напомним, что опрессовки будут проходить в четыре этапа.
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