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18:35 | 19.02.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Парад Победы в 2020 году увидит в разы больше екатеринбуржцев

В Екатеринбурге в 2020 году парад Победы смогут увидеть в разы больше зрителей, об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Празднование одной из важнейших дат в году обсудили сегодня на пресс-конференции в информагентстве ТАСС. Как отметил замглавы Екатеринбурга Александр Ковальчик, в этом году в городе пройдет более 10 крупных мероприятий, посвященных 75-летию Победы, а к 9 мая готовится более 40 культурных и социальных проектов.

Особенностью военного парада в этом году станет его продолжительность – она увеличится до полутора часов. Кроме того, в нем примут участие военные расчеты из Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана.

На главной площади 9 мая будут установлены трибуны на 2 тысячи мест, что в два раза больше, чем в прошлом году.

Напомним, ранее мы сообщали, что генеральная репетиция парада Победы в этом году будет проводиться днем, её смогут увидеть школьники и воспитанники интернатов. А для ветеранов, которые не смогут прибыть на парад по состоянию здоровья, предусмотрена акция «Парад для каждого ветерана».

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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