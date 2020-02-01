Генеральную репетицию парада Победы в Екатеринбурге проведут днем

15:24 | 19.02.2020

Фото: feodorovskaya.cerkov.ru

В уральской столице генеральную репетицию парада Победы впервые решено провести днем, об этом сегодня, 19 февраля, рассказал заместитель командующего войсками Центрального военного округа Евгений Поплавский на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.



Репетиция состоится 7 мая. Планируется, что её начало будет в 10 часов. По словам первого заместителя главы Екатеринбурга Александра Ковальчика, в связи с этим с 10:00 до 13:00 в городе будут перекрыты несколько центральных улиц.



Поплавский добавил, что на репетиции будут проводиться полеты 13 самолетов и 9 вертолетов. Таким образом, 7 мая полную программу смогут увидеть те, кто не сможет посетить парад 9 мая. На мероприятие будут приглашены воспитанники детских домов, интернатов, школьники и студенты.



Отметим также, что до этого в городе состоятся 9 тренировок парада. Они будут проходить 14, 16, 21, 23 апреля с 10 до 13 и 20, 22, 27, 29 апреля и 4 мая с 22:00 до 01:00.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»