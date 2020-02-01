В Екатеринбурге пройдет акция «Парад для каждого ветерана»

13:16 | 19.02.2020

Фото: e1.ru

Заместитель командующего войсками ЦВО генерал-лейтенант Евгений Поплавский рассказал, что в этом году для каждого из ветеранов Великой Отечественной войны, которые не смогут по состоянию здоровья посетить парад 9 Мая, будут проведены собственные праздничные мероприятия.



Евгений Поплавский отметил, что в этом году будут приложены все усилия, чтобы организовать достойный праздник для ветеранов, ведь «для многих этот парад может стать последним». Военный поделился, что акция предполагает, что после парада расчеты выйдут к месту проживания ветеранов и проведут мероприятия под окнами их домов.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»