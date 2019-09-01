Ещё один российский боксер вышел в финал чемпионата мира в Екатеринбурге

Капитан сборной России Андрей Замковой единогласным решением судей одержал победу над Абылайханом Жуссуповым из Казахстана и вышел в финал чемпионата мира по боксу.Поединок прошел в весовой категории до 69 кг. Противником Замкового в финале станет англичанин Пэтом МакКормаком.Напомним, что сегодня еще одному российскому боксеру Максиму Бабанину предстоит побороться за выход в финал чемпионата мира. Ранее мы сообщали о том что в финал вышли