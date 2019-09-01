Два российских боксера одержали победу на чемпионате мира в Екатеринбурге и вышли в финал

18:31 | 20.09.2019

Фото: mirmol.ru

Российские боксеры Муслим Гаджимагомедов и Глеб Бакши победили соперников в ½ финала и вышли в финал чемпионата мира в Екатеринбурге.



Глеб Бакши, выступающий в весовой категории до 75 кг, сумел победить бразильца Соуза да Консейсао, а Муслим Гаджимагомедов одолел представителя Болгарии Радослава Панталеева в весовой категории до 91 кг.



В финале, который пройдёт завтра, Бакши выйдет на ринг против представителя Филиппин Феликса Марсьяля. Гаджимагомедов встретится с Хулио Кастильо из Эквадора.



Добавим, что сегодня еще двоим российским боксерам Андрею Замковому и Максиму Бабанину предстоит побороться за выход в финал.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»