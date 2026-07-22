Аркадий Гершман: «Екатеринбург десятилетиями клал болт на транспорт — и вот аукнулось»

Жалобы о том, как сложно «уехать с Гринвича», в 2024 году дошли даже до Валентины Матвиенко. Фото: Вечерние ведомости

«Главное — вернуть веру горожан в то, что общественный транспорт приедет.

Транспортную реформу с помпой представляли на корпусах трамваев. Фото: Вечерние ведомости

Фото: Вечерние ведомости

Фото: Вечерние ведомости

«Пассажиропотока, чтобы прямо точно сказать "нам нужно метро", в Екатеринбурге нет».

Начиная с конца 2024 года в близком к мэрии телеграм-канале «Екатеринбург. Главное» регулярно публикуют видео хулиганского поведения и вандальных выходок подростков в общественном транспорте

Фото: Телеграм-канал Алексея Орлова

«Если приехать на конечную остановку и посмотреть, в какой обстановке водители вынуждены отдыхать, то это уровень коробки из-под холодильника».

Для справки. «Чижик» — это первый в постсоветской России частный трамвай, работающий по концессии. В 2016 году Санкт-Петербург впервые отдал трамвайную сеть под управление частной компании, полностью обособленной от городского Горэлектротранса. Соглашение на 30 лет заключили с «Транспортной концессионной компанией», которая реконструировала изношенную сеть в Красногвардейском районе, запустила движение в 2018 году и эксплуатирует её, а по истечении срока передаст городу.



В ходе проекта реконструировали всю систему целиком: пути, контактную сеть, остановки, депо и подвижной состав (низкопольные «Штадлеры» на 400 пассажиров, с Wi-Fi и зарядками). «Чижик» получил уровень автоматизации, которого больше нет ни у одного трамвая в стране: система управления движением сама переводит стрелки и светофоры, отслеживает вагоны и регулирует интервалы, а водитель в реальном времени видит подсказку по нужной скорости. В результате трамвай ходит в режиме метро с чёткими интервалами: время в пути и интервалы сократились примерно вдвое, а в часы пик вместо прежних 42 вагонов на линии достаточно около 20.



Прямого массового найма водителей не было — сработала комбинация из двух факторов. Во-первых, автоматизация и оптимизация графиков резко снизили саму потребность в водителях (меньше вагонов на линии — меньше нужно людей), поэтому острого дефицита, как у города, здесь не возникает. Во-вторых, для тех, кто нужен, условия заметно лучше городских: оплата выше рынка (порядка 130 тысяч рублей), полный соцпакет и современная комфортная кабина. Меньшая численность позволила платить больше и избегать порочного круга «некомплект → переработки → увольнения», характерного для городского оператора.

Самой смертельной аварией в Екатеринбурге в этом году стало ДТП 12 июня, когда водитель-мигрант вылетел с улицы и сбил насмерть четырёх человек.Фото: соцсети

Микрорайон Солнечный Гершман по-прежнему считает одним из лучших в России. Фото: Вечерние ведомости

«Передача куда-то в столицу — это, скорее, минус»

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Фото: Вечерние ведомости

«Вопрос именно в головах».

Фото: Вечерние ведомости

Владислав Постников © Вечерние ведомости

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