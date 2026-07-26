Возрастное ограничение 18+
В Верхней Пышме пропала 12-летняя девочка
Фото: поисковый отряд ЛизаАлерт
В Свердловской области ищут девочку-подростка. Захро Мамазаитова, которой всего 12 лет, пропала 29 июля 2026 года. В тот день она вышла из дома в Верхней Пышме и до сих пор не вернулась.
Девочку описывают следующим образом: рост 157 сантиметров, нормального телосложения тёмные волосы и глаза. В последний раз, когда её видели, на девочке были коричневые кофта и рубашка, синие джинсы, кроссовки.
Девочка может находиться в любом районе Свердловской области — не исключено, что она уехала в Екатеринбург или соседние города.
Сейчас поисками Захро занимаются волонтёры, полиция и неравнодушные жители. Если вы заметили ребёнка, сообщить можно по телефону инфорга — 89126452846. Также работает горячая линия поискового отряда «ЛизаАлерт» 8 (800) 700-54-52 и единый номер экстренных служб 112. Мероприятие для возрастной категории 18+
Девочку описывают следующим образом: рост 157 сантиметров, нормального телосложения тёмные волосы и глаза. В последний раз, когда её видели, на девочке были коричневые кофта и рубашка, синие джинсы, кроссовки.
Девочка может находиться в любом районе Свердловской области — не исключено, что она уехала в Екатеринбург или соседние города.
Сейчас поисками Захро занимаются волонтёры, полиция и неравнодушные жители. Если вы заметили ребёнка, сообщить можно по телефону инфорга — 89126452846. Также работает горячая линия поискового отряда «ЛизаАлерт» 8 (800) 700-54-52 и единый номер экстренных служб 112. Мероприятие для возрастной категории 18+
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