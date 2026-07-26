В Верхней Пышме пропала 12-летняя девочка

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Свердловской области ищут девочку-подростка. Захро Мамазаитова, которой всего 12 лет, пропала 29 июля 2026 года. В тот день она вышла из дома в Верхней Пышме и до сих пор не вернулась.Девочку описывают следующим образом: рост 157 сантиметров, нормального телосложения тёмные волосы и глаза. В последний раз, когда её видели, на девочке были коричневые кофта и рубашка, синие джинсы, кроссовки.Девочка может находиться в любом районе Свердловской области — не исключено, что она уехала в Екатеринбург или соседние города.Сейчас поисками Захро занимаются волонтёры, полиция и неравнодушные жители. Если вы заметили ребёнка, сообщить можно по телефону инфорга — 89126452846. Также работает горячая линия поискового отряда «ЛизаАлерт» 8 (800) 700-54-52 и единый номер экстренных служб 112. Мероприятие для возрастной категории 18+