Улицу в Екатеринбурге на неделю перекроют из-за ремонта теплосетей

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Администрация Екатеринбурга через свой официальный портал предупреждает, что с 18 по 25 августа будет закрыт проезд по улице Кунарской. Это затронет участок от дома №18 до дома №22.Закрытие проезда по улице Кунарской связано с тем, что специалисты «Екатеринбургской теплосетевой компании» займутся модернизацией магистральных тепловых сетей. Общественный транспорт здесь не ходит, так что неудобства коснутся в первую очередь автомобилистов.Как поясняет портал Екатеринбург.рф, объехать закрытый участок можно будет по соседним улицам — Коммунальной, Технической и Дружининской. На месте установят временные дорожные знаки и указатели, чтобы водители не плутали.В компании заранее приносят извинения за неудобства и просят горожан с пониманием отнестись к ситуации.Уточним, что улица Кунарская расположена в Железнодорожном административном районе Екатеринбурга. Если точнее — в жилом районе Сортировочный. Если ещё точнее — в микрорайоне Старая Сортировка. Мероприятие для возрастной категории 18+