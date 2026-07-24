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В Шале суд вынес оправдательный приговор по делу о гибели мальчиков под снегом
Фото предоставлено Валерием Горелых
Шалинский районный суд вынес оправдательный приговор по делу о гибели двух мальчиков девяти и восьми лет, задохнувшихся под снегом на горе Сокольная возле села Сылва.
Напомним, трагедия произошла 15 февраля 2026 года. Мальчики катались на «ватрушках», когда с горы вдруг сошёл снег и накрыл их. Впоследствии на мать одного из погибших детей возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
Следствие посчитало, что вина лежит на матери девятилетнего мальчика, потому что именно она купила тюбинг для своего сына, а за месяц до трагедии привела его покататься на склон, на который её сын позже сам вернулся с другом. Однако в суде доказательств, предоставленных прокурором, оказалось недостаточно. Ключевую роль в оправдании сыграла позиция потерпевших – родителей восьмилетнего мальчика.
Также отмечается, что все 24 свидетеля указывали на отсутствие вины матери девятилетнего мальчика. Все они связывали гибель детей с аномально снежной зимой.
В итоге суд пришёл к выводу, что в действиях женщины действительно отсутствует состав преступления, и постановил оправдательный приговор. Решение суда пока не вступило в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+
Напомним, трагедия произошла 15 февраля 2026 года. Мальчики катались на «ватрушках», когда с горы вдруг сошёл снег и накрыл их. Впоследствии на мать одного из погибших детей возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
Следствие посчитало, что вина лежит на матери девятилетнего мальчика, потому что именно она купила тюбинг для своего сына, а за месяц до трагедии привела его покататься на склон, на который её сын позже сам вернулся с другом. Однако в суде доказательств, предоставленных прокурором, оказалось недостаточно. Ключевую роль в оправдании сыграла позиция потерпевших – родителей восьмилетнего мальчика.
«Они обратились к суду с ходатайством о прекращении дела, заявив, что считают подсудимую такой же жертвой случившегося, как и они сами»,
– рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
Также отмечается, что все 24 свидетеля указывали на отсутствие вины матери девятилетнего мальчика. Все они связывали гибель детей с аномально снежной зимой.
В итоге суд пришёл к выводу, что в действиях женщины действительно отсутствует состав преступления, и постановил оправдательный приговор. Решение суда пока не вступило в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+
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