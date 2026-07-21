В Екатеринбурге сбили 10-летнего мальчика на самокате

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Сегодня, 29 июля, примерно в районе полудня в Екатеринбурге случилось ДТП с участием ребёнка. На улице Посадской, возле 42-го дома, водитель «Лады Ларгус» не пропустил мальчика на пешеходном переходе.Десятилетний парень пересекал дорогу на механическом самокате. Перед тем, как ступить на проезжую часть, он не спешился, а прокатился прямо по «зебре». Водитель, местный житель с солидным стажем (за плечами у него 33 года за рулём), — не успел среагировать на появление ребёнка на дороге и мальчика с травмами увезли в больницу. После осмотра врачи отпустили пострадавшего домой: серьёзных повреждений, к счастью, они не обнаружили.Полицейские проверили водителя на алкоголь — всё чисто, он был трезв. Автоинспекторы сделали замеры на месте происшествия, опросили свидетелей. Им предстоит разобраться во всех обстоятельствах случившегося, но уже понятно, что основная претензия к водителю — он не пропустил пешехода на нерегулируемом переходе. Однако и к родителям несовершеннолетнего пострадавшего претензия имеется: они не научили мальчишку, что переезжать дорогу на самокате — опасно, и что на «зебре» надо обязательно слезать и катить средство рядом. Мероприятие для возрастной категории 18+