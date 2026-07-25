Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области ввели режим беспилотной опасности
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние Ведомости
Режим беспилотной опасности объявлен в Свердловской области. С сообщением об этом выступил губернатор Денис Паслер.
Все ответственные службы и ведомства приведены в полную готовность. Рядовым же гражданам напомнили, что самое главное — не поддаваться панике. Не стоит удивляться, если возникнут перебои с мобильной связью и выходом в интернет - в целях безопасности могут ввести ограничения.
Ещё один важный момент: ни в коем случае нельзя трогать никакие обломки на улице и тем более пытаться их куда-то передвинуть или забрать с собой, даже если кажется, что это просто мусор. Кроме того, власти категорически запрещают снимать на видео и выкладывать в соцсети любую информацию о работе систем ПВО или о том, где и как замечены беспилотники. Мероприятие для возрастной категории 18+
Все ответственные службы и ведомства приведены в полную готовность. Рядовым же гражданам напомнили, что самое главное — не поддаваться панике. Не стоит удивляться, если возникнут перебои с мобильной связью и выходом в интернет - в целях безопасности могут ввести ограничения.
Ещё один важный момент: ни в коем случае нельзя трогать никакие обломки на улице и тем более пытаться их куда-то передвинуть или забрать с собой, даже если кажется, что это просто мусор. Кроме того, власти категорически запрещают снимать на видео и выкладывать в соцсети любую информацию о работе систем ПВО или о том, где и как замечены беспилотники. Мероприятие для возрастной категории 18+
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