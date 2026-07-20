Более половины россиян покупают одежду на вторичном рынке

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Почти половина покупателей сначала ищет нужные товары на ресейл-платформах и только потом рассматривает новые. Более половины россиян уже покупают одежду на вторичном рынке, сообщили аналитики Авито.За последние пять лет число сделок между частными пользователями платформы выросло с 80 до 100 миллионов. Потенциальный объём предложения на российском рынке ресейла эксперты оценивают более чем в 6,5 миллиарда вещей общей стоимостью свыше 8 триллионов рублей.Основную аудиторию ресейла составляют люди в возрасте от 25 до 44 лет — на них приходится 57% пользователей. Ещё около 30% — покупатели и продавцы от 45 до 60 лет.При этом продажа ненужных вещей становится не только способом дополнительного заработка. Около 39% пользователей продают товары, чтобы дать им вторую жизнь. Ещё 43% одновременно выставляют часть вещей на продажу, а другие отдают бесплатно.Особенно активно ресейлом пользуется молодёжь. Пользователи чаще обновляют гардероб, ищут уникальные товары и не считают владение вещами обязательным показателем статуса. Среди россиян в возрасте от 16 до 24 лет покупать одежду на вторичном рынке готовы 40%.«Если раньше вещи с рук ассоциировались прежде всего с более низкой ценой, то сегодня люди всё чаще приходят на ресейл в поисках того, чего нет в обычных магазинах: архивных коллекций, винтажных находок, лимитированных кроссовок, вещей ушедших брендов или моделей, давно снятых с производства», — рассказал директор бизнес-направления Lifestyle в Авито Алексей Гевлич.По данным исследования агентства OMI для Авито, личные вещи хотя бы раз продавали более 77% россиян. После первой сделки 13% продолжают заниматься этим постоянно, ещё 36% — периодически. Женщины продают вещи немного активнее мужчин: такой опыт есть у 79% опрошенных женщин и 77% мужчин.Чаще всего первым проданным товаром становились одежда или техника — их назвали 23% и 22% респондентов соответственно. Мужчины чаще начинали с электроники, а женщины — с одежды. Для 6% пользователей в возрасте от 18 до 24 лет первой продажей стали игровая валюта или внутриигровые предметы.Среди наиболее востребованных категорий ресейла остаются одежда, аксессуары, товары для хобби, смартфоны и другая электроника. Подержанные устройства готовы покупать около 40% россиян. Среди молодёжи смартфоны на вторичном рынке рассматривают 55% пользователей, компьютеры — 49%.Ещё 45% россиян готовы приобретать подержанную детскую одежду и игрушки. Аналитики связывают это не только с экономией, но и с коротким сроком использования таких вещей: дети быстро вырастают из одежды и теряют интерес к игрушкам.Объём российского рынка fashion-ресейла в Авито оценили примерно в 250 миллиардов рублей. Мероприятие для возрастной категории 18+