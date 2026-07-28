Возрастное ограничение 18+

В День города в Екатеринбурге изменится схема движения общественного транспорта

09.26 Четверг, 30 июля 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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В центре Екатеринбурга в День города, 1 августа, временно ограничат движение всех видов транспорта, в связи с чем будут скорректированы маршруты общественного транспорта.

С 22.00 31 июля до 06:00 2 августа изменения затронут автобусы №№ 043 (до 04:00), 45 (до 04:00), 47, 48, 63, 64, 67, 72, 76, 85, 92 и 95. С 20.00 1 августа и до завершения праздника автобусы № 64 и № 67 перейдут на другую временную схему.

Маршрут № 46 до 20.00 1 августа будет ходить по временной схеме, а затем сократится до остановки «Горный университет».

С 20.00 1 августа и до окончания мероприятий изменятся схемы движения:
– трамваев №№ 2, 4, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23;
– троллейбусов №№ 26, 27, 31, 35, 36;
– автобусов №№ 49, 50, 51, 52, 54, 054, 57, 59, 62, 81, 84, 87, 89, 93.

Жителей и гостей города просят заранее планировать поездки с учётом изменений.

Найти более подробную информацию об изменении движения общественного транспорта на время празднования Дня города можно на официальном портале уральской столицы.

Также в мэрии напомнили, что в честь Дня города работу наземного и подземного общественного транспорта продлят до 01.00 2 августа.

Мероприятие для возрастной категории 18+

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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09:26 В День города в Екатеринбурге изменится схема движения общественного транспорта
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19:30 В Екатеринбурге резко ухудшилось качество воды
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19:13 В Ельцин-центре покажут культовые фильмы польского режиссёра
18:25 Тридцатиградусную жару в Свердловской области дополнят дожди и грозы
17:53 В Шале суд вынес оправдательный приговор по делу о гибели мальчиков под снегом
16:58 В Нижнесергинском районе к лишению свободы приговорили мужчину за убийство жены
15:59 Свердловский облсуд оставил в силе приговор по делу об убийстве знахаря
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