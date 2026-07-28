Возрастное ограничение 18+
В День города в Екатеринбурге изменится схема движения общественного транспорта
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В центре Екатеринбурга в День города, 1 августа, временно ограничат движение всех видов транспорта, в связи с чем будут скорректированы маршруты общественного транспорта.
С 22.00 31 июля до 06:00 2 августа изменения затронут автобусы №№ 043 (до 04:00), 45 (до 04:00), 47, 48, 63, 64, 67, 72, 76, 85, 92 и 95. С 20.00 1 августа и до завершения праздника автобусы № 64 и № 67 перейдут на другую временную схему.
Маршрут № 46 до 20.00 1 августа будет ходить по временной схеме, а затем сократится до остановки «Горный университет».
С 20.00 1 августа и до окончания мероприятий изменятся схемы движения:
– трамваев №№ 2, 4, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23;
– троллейбусов №№ 26, 27, 31, 35, 36;
– автобусов №№ 49, 50, 51, 52, 54, 054, 57, 59, 62, 81, 84, 87, 89, 93.
Жителей и гостей города просят заранее планировать поездки с учётом изменений.
Найти более подробную информацию об изменении движения общественного транспорта на время празднования Дня города можно на официальном портале уральской столицы.
Также в мэрии напомнили, что в честь Дня города работу наземного и подземного общественного транспорта продлят до 01.00 2 августа. Мероприятие для возрастной категории 18+
С 22.00 31 июля до 06:00 2 августа изменения затронут автобусы №№ 043 (до 04:00), 45 (до 04:00), 47, 48, 63, 64, 67, 72, 76, 85, 92 и 95. С 20.00 1 августа и до завершения праздника автобусы № 64 и № 67 перейдут на другую временную схему.
Маршрут № 46 до 20.00 1 августа будет ходить по временной схеме, а затем сократится до остановки «Горный университет».
С 20.00 1 августа и до окончания мероприятий изменятся схемы движения:
– трамваев №№ 2, 4, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23;
– троллейбусов №№ 26, 27, 31, 35, 36;
– автобусов №№ 49, 50, 51, 52, 54, 054, 57, 59, 62, 81, 84, 87, 89, 93.
Жителей и гостей города просят заранее планировать поездки с учётом изменений.
Найти более подробную информацию об изменении движения общественного транспорта на время празднования Дня города можно на официальном портале уральской столицы.
Также в мэрии напомнили, что в честь Дня города работу наземного и подземного общественного транспорта продлят до 01.00 2 августа. Мероприятие для возрастной категории 18+
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