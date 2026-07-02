Возрастное ограничение 18+

Завод «Кремний Урал» в Свердловской области остановил производство

12.44 Среда, 8 июля 2026
Фото: администрация Каменска-Уральского
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Предприятие, расположенное в Каменске-Уральском и входящее в холдинг «РУСАЛ», остановило производство ещё 1 июня.

«Вследствие мирового перепроизводства кремния и роста импорта по демпинговым ценам в Россию завод вынужденно приостанавливает производство кремния»


— сообщил директор завода Михаил Плеганов.

Сейчас совместно с «РУСАЛом» ведётся работа по трудоустройству сотрудников, «чтобы минимизировать социальные последствия от приостановки работы завода».

Согласно информации на официальном сайте, на заводе «Кремний Урал» работало 193 человека.

Завод производил кристаллический кремний, который используется в металлургии – в качестве сырья при производстве первичных и вторичных алюминиевых сплавов, поликристаллического кремния и кремнийорганических соединений.

Это уже не первое закрытие крупного производства, связанного с металлургией Свердловской области, в последнее время – ранее полностью был остановлен цех №1 Первоуральского новотрубного завода, а на Серовском заводе ферросплавов в вынужденный простой отправили более тысячи человек. В целом падение металлургического производства в регионе превысило 15%, следует из данных Свердловскстата.

Мероприятие для возрастной категории 18+

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Алина Иванова © Вечерние ведомости
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17:26 Оставившим пожилую семейную пару без жилья мошенникам вынесли приговор в Екатеринбурге
16:04 Напавшего на женщину с ребёнком жителя Каменска-Уральского отправили в СИЗО
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15:23 В Берёзовском 17-летний подросток упал на мотоцикле
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