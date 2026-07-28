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С начала сезона 17,5 тысячи человек покусали клещи в Свердловской области
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
С начала сезона Роспотребнадзор Свердловской области зарегистрировал 17,5 тысячи случаев укусов клещей. Это в 1,6 раза ниже аналогичного периода 2025 года и среднего многолетнего уровня, заметили в ведомстве.
В этом году с подозрением на клещевой вирусный энцефалит в стационары области госпитализировали 118 человек, на клещевой боррелиоз – 234 человека.
Отмечается, что в 47,7% проб обнаружены возбудители лайм-боррелиоза, в 3,8% – моноцитарного эрлихиоза, и по 1,4% – возбудители клещевого энцефалита и гранулоцитарного анаплазмоза. Мероприятие для возрастной категории 18+
В этом году с подозрением на клещевой вирусный энцефалит в стационары области госпитализировали 118 человек, на клещевой боррелиоз – 234 человека.
Отмечается, что в 47,7% проб обнаружены возбудители лайм-боррелиоза, в 3,8% – моноцитарного эрлихиоза, и по 1,4% – возбудители клещевого энцефалита и гранулоцитарного анаплазмоза. Мероприятие для возрастной категории 18+
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