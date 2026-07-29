Три человека пострадали в ДТП с грузовиком на Новомосковском тракте под Екатеринбургом





– сказали в ГАИ. «По результатам освидетельствования состояние алкогольного опьянения у обоих водителей не установлено. По факту ДТП назначена проверка»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Сегодня утром, в 06.12, под Екатеринбургом на 346-м километре Новомосковского тракта произошла авария с тремя пострадавшими.Как сообщили Вечерним ведомостям в городской Госавтоинспекции, 32-летний водитель Hyundai Tucson отвлёкся от дороги и врезался в попутный грузовик FAW управлением 54-летнего водителя. В результате ДТП пострадал сам водитель Hyundai и двое его пассажиров: с травмами различной степени тяжести они доставлены в медицинские учреждения.Мероприятие для возрастной категории 18+