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Три человека пострадали в ДТП с грузовиком на Новомосковском тракте под Екатеринбургом
Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга
Сегодня утром, в 06.12, под Екатеринбургом на 346-м километре Новомосковского тракта произошла авария с тремя пострадавшими.
Как сообщили Вечерним ведомостям в городской Госавтоинспекции, 32-летний водитель Hyundai Tucson отвлёкся от дороги и врезался в попутный грузовик FAW управлением 54-летнего водителя. В результате ДТП пострадал сам водитель Hyundai и двое его пассажиров: с травмами различной степени тяжести они доставлены в медицинские учреждения.
Как сообщили Вечерним ведомостям в городской Госавтоинспекции, 32-летний водитель Hyundai Tucson отвлёкся от дороги и врезался в попутный грузовик FAW управлением 54-летнего водителя. В результате ДТП пострадал сам водитель Hyundai и двое его пассажиров: с травмами различной степени тяжести они доставлены в медицинские учреждения.
«По результатам освидетельствования состояние алкогольного опьянения у обоих водителей не установлено. По факту ДТП назначена проверка»,Мероприятие для возрастной категории 18+
– сказали в ГАИ.
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