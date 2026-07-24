Свердловский облсуд оставил в силе приговор по делу об убийстве знахаря

«Судебная коллегия по уголовным делам Свердловского областного суда, изучив материалы дела и выслушав доводы сторон, не нашла оснований для вмешательства в приговор суда первой инстанции. Судебный акт признан законным и обоснованным. По итогам апелляционного рассмотрения приговор вступил в законную силу»,