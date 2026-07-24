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Свердловский облсуд оставил в силе приговор по делу об убийстве знахаря
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Криминальный авторитет Андрей Овчинников по кличке «Овчина», приговорённый к 12 годам лишения свободы за убийство знахаря, обжаловал приговор, но безуспешно.
Согласно материалам дела, 4 января 2025 года Андрей Овчинников приехал к своему знакомому целителю в посёлок Кедровка, где между ними произошёл конфликт. Во время ссоры Овчинников ударил знахаря ножом. Спустя несколько дней целитель скончался в больнице.
Берёзовский городской суд признал Андрея Овчинникова виновным в убийстве (статья 105 УК РФ) и назначил ему 12 лет лишения свободы. По совокупности с приговором Железнодорожного районного суда Екатеринбурга он получил 17 лет в колонии строгого режима. Мероприятие для возрастной категории 18+
«Судебная коллегия по уголовным делам Свердловского областного суда, изучив материалы дела и выслушав доводы сторон, не нашла оснований для вмешательства в приговор суда первой инстанции. Судебный акт признан законным и обоснованным. По итогам апелляционного рассмотрения приговор вступил в законную силу»,
– сообщили в пресс-службе областного суда.
Согласно материалам дела, 4 января 2025 года Андрей Овчинников приехал к своему знакомому целителю в посёлок Кедровка, где между ними произошёл конфликт. Во время ссоры Овчинников ударил знахаря ножом. Спустя несколько дней целитель скончался в больнице.
Берёзовский городской суд признал Андрея Овчинникова виновным в убийстве (статья 105 УК РФ) и назначил ему 12 лет лишения свободы. По совокупности с приговором Железнодорожного районного суда Екатеринбурга он получил 17 лет в колонии строгого режима. Мероприятие для возрастной категории 18+
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