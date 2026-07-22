Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге пройдёт набор в Актёрскую лабораторию кинофестиваля «Одна шестая»
Фрагмент оформления сайта фестиваля «Одна шестая»
Юбилейный V Международный кинофестиваль дебютных фильмов «Одна шестая» откроет набор в Актёрскую лабораторию. Попробовать свои силы в лицедействе можно будет во все дни киносмотра — с 29 августа по 3 сентября.
Руководить Актёрской лабораторией будет Егор Корешков, снимавшийся в фильме «Горько!», а также в сериалах «Психологини», «Метод» и «257 причин, чтобы жить». По его словам, лаборатория будет призвана объяснить начинающим актёрам как устроена киноиндустрия и как найти в ней своё место. Разговор пойдёт и о том, как выбрать себе агента, и как проходить кастинг, и как работать на съёмочной площадке. Участников ждут встречи с известными актёрами, режиссёрами, операторами, кастинг-директорами и агентами. Один из дней полностью посвятят мастер-классу Валерия Караваева — режиссёра и педагога по актёрскому мастерству. Помимо учёбы, артистов ждёт запись актёрских визиток, профессиональная фотосессия и даже пробы в реальные проекты.
К работе Лаборатории будут допущены профессиональные актёры театра и кино старше 18 лет из России и стран Евразии. Всего лаборатория примет 12 человек, и трое из них получат грант на компенсацию дороги и проживания. Заявки принимаются до 14 августа на официальном сайте фестиваля. Мероприятие для возрастной категории 18+
Руководить Актёрской лабораторией будет Егор Корешков, снимавшийся в фильме «Горько!», а также в сериалах «Психологини», «Метод» и «257 причин, чтобы жить». По его словам, лаборатория будет призвана объяснить начинающим актёрам как устроена киноиндустрия и как найти в ней своё место. Разговор пойдёт и о том, как выбрать себе агента, и как проходить кастинг, и как работать на съёмочной площадке. Участников ждут встречи с известными актёрами, режиссёрами, операторами, кастинг-директорами и агентами. Один из дней полностью посвятят мастер-классу Валерия Караваева — режиссёра и педагога по актёрскому мастерству. Помимо учёбы, артистов ждёт запись актёрских визиток, профессиональная фотосессия и даже пробы в реальные проекты.
К работе Лаборатории будут допущены профессиональные актёры театра и кино старше 18 лет из России и стран Евразии. Всего лаборатория примет 12 человек, и трое из них получат грант на компенсацию дороги и проживания. Заявки принимаются до 14 августа на официальном сайте фестиваля. Мероприятие для возрастной категории 18+
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