Возрастное ограничение 18+
Инклюзивную лестницу начали строить в Сысерти для входа на «Лето на Заводе»
Фото: Максим Ефремов / Вечерние ведомости
Лестницу-пандус для спуска на территорию бывшего завода Турчаниновых—Соломирских начали строить, хотя не все необходимые для строительства средства собраны — для завершения объекта нужно 34 млн рублей, из них пока удалось собрать чуть более 20 млн, рассказали организаторы. Значительную часть покрыл грант от Фонда президентских грантов (14,3 млн), 5 млн пожертвовал бизнес, ещё 700 тысяч — обычные граждане (400 человек внести донаты от 300 до 101 000 рублей).
Однако для начала строительства было необходимо собрать 10 млн рублей, и поэтому стройка 200-метрового парящего пандуса началась, накануне на месте строительства побывал корреспондент .
Как рассказали организаторы, пандус для спуска к старому заводу Турчаниновых—Соломирских нужен для большого числа гостей: около 30% посетителей «Лета на Заводе» маломобильные граждане. Это родители с колясками, пожилые люди, беременные женщины, люди с временными травмами, люди с ограниченными возможностями здоровья, дети до 7 лет. Сейчас они спускаются к месту проведения мероприятий фестиваля по временному гравийному спуску.
Строительство пандуса, согласно опросу, поддерживают 98,8% жителей и гостей фестиваля.
В соцсетях фестиваля рассказали, что проект поддержал известный российский урбанист Аркадий Гершман, а свои пожертвования уже внесли мэры нескольких российских городов.
Пожертвования для строительства лестницы принимают на сайте проекта. Для жертвователей придумали несколько форм благодарности, в том числе возможность оставить своё имя в истории проекта.
Новый пандус-лестиницу рассчитывают открыть уже в конце августа. Лестницу проектировали как смотровую площадку и арт-объект: в её концепцию заложили визуальные смыслы, отсылающие к истории Сысерти, её гербу и железоделательному заводу XVIII века. Мероприятие для возрастной категории 18+
Однако для начала строительства было необходимо собрать 10 млн рублей, и поэтому стройка 200-метрового парящего пандуса началась, накануне на месте строительства побывал корреспондент .
Как рассказали организаторы, пандус для спуска к старому заводу Турчаниновых—Соломирских нужен для большого числа гостей: около 30% посетителей «Лета на Заводе» маломобильные граждане. Это родители с колясками, пожилые люди, беременные женщины, люди с временными травмами, люди с ограниченными возможностями здоровья, дети до 7 лет. Сейчас они спускаются к месту проведения мероприятий фестиваля по временному гравийному спуску.
Фото: Максим Ефремов / Вечерние ведомости
Строительство пандуса, согласно опросу, поддерживают 98,8% жителей и гостей фестиваля.
В соцсетях фестиваля рассказали, что проект поддержал известный российский урбанист Аркадий Гершман, а свои пожертвования уже внесли мэры нескольких российских городов.
Пожертвования для строительства лестницы принимают на сайте проекта. Для жертвователей придумали несколько форм благодарности, в том числе возможность оставить своё имя в истории проекта.
Фото: Максим Ефремов / Вечерние ведомости
Новый пандус-лестиницу рассчитывают открыть уже в конце августа. Лестницу проектировали как смотровую площадку и арт-объект: в её концепцию заложили визуальные смыслы, отсылающие к истории Сысерти, её гербу и железоделательному заводу XVIII века. Мероприятие для возрастной категории 18+
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