Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге резко ухудшилось качество воды
Фото: Вечерние ведомости
Власти связывают это с последствиями паводка.
При этом в мэрии утверждают, что превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в воде не выявлено. Власти ссылаются на протоколы лабораторных испытаний аккредитованной Центральной лаборатории МУП «Водоканал». Мероприятие для возрастной категории 18+
«Существенное превышение уровня осадков, смыв с водозаборной площади вредных веществ и подъем донных отложений привели к существенному ухудшению показателей исходной воды из основного источника водоснабжения. Во взятых пробах зафиксированы отклонения по показателю цветности и мутности. Зафиксирован резкий вынос природных органических веществ, что привело к росту показателей цветности и мутности на этапе водозабора»,
— сообщили в МУП «Водоканал».
При этом в мэрии утверждают, что превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в воде не выявлено. Власти ссылаются на протоколы лабораторных испытаний аккредитованной Центральной лаборатории МУП «Водоканал». Мероприятие для возрастной категории 18+
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