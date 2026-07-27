В Екатеринбурге резко ухудшилось качество воды





— сообщили в МУП «Водоканал». «Существенное превышение уровня осадков, смыв с водозаборной площади вредных веществ и подъем донных отложений привели к существенному ухудшению показателей исходной воды из основного источника водоснабжения. Во взятых пробах зафиксированы отклонения по показателю цветности и мутности. Зафиксирован резкий вынос природных органических веществ, что привело к росту показателей цветности и мутности на этапе водозабора»,

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Власти связывают это с последствиями паводка.При этом в мэрии утверждают, что превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в воде не выявлено. Власти ссылаются на протоколы лабораторных испытаний аккредитованной Центральной лаборатории МУП «Водоканал». Мероприятие для возрастной категории 18+