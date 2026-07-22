«Финист» отметил двухлетие на маршруте Екатеринбург — Нижняя Тура

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Ровно два года назад, в июле 2024-го, на Свердловской железной дороге запустили современный электропоезд «Финист» между Екатеринбургом и Нижней Турой. За это время состав перевёз более 570 тысяч человек (что почти в тридцать раз больше, чем всё население Нижней Туры).Жители Нижней Туры и Лесного по достоинству оценили возможность доехать до уральской столицы без пересадок. Раньше, чтобы попасть в Екатеринбург по железной дороге, им приходилось делать пересадки в Нижнем Тагиле, Кушве или на станции Выя, и дорога занимала от пяти до восьми часов. Теперь же всё гораздо проще: утренний рейс отправляется в 5.34 и уже в 9.35 прибывает в Екатеринбург, а вечерний поезд уходит обратно в 16.50 и доставляет пассажиров домой к 20.46. Остановки — на ключевых станциях, включая Нижний Тагил, Невьянск, Кушву и другие. Получается, что съездить в столицу Урала по делам или за покупками можно за один день.Покупать билеты на «Финист» можно за десять суток до поездки — через приложение «РЖД Пассажирам» или в кассах на станциях. И это тоже добавляет популярности данному поезду.Как напоминает СвЖД, «Финист» создавался с расчётом на современные стандарты комфорта. В вагонах работают системы климат-контроля с обеззараживанием воздуха, есть видеонаблюдение и информационные табло, а в каждом кресле — USB-розетки, чтобы подзарядить телефон. Три туалетных модуля оборудованы пеленальными столиками для семей с малышами, а весь поезд адаптирован для маломобильных пассажиров. Мероприятие для возрастной категории 18+