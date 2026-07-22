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В Нижнесергинском районе к лишению свободы приговорили мужчину за убийство жены
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Нижнесергинский районный суд вынес приговор Николаю Ошкукову, признав его виновным в убийстве собственной жены в доме на Уральской в Верхних Сергах.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, 18 января 2026 года после 23.00 Ошкуков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не менее двух раз ударил жену по лицу, а потом несколько раз ударил её ножом в лицо, голову, шею и туловище. Женщине удалось добраться до соседей и попросить о помощи. Скорая привезла её в больницу, где она вскоре скончалась.
В качестве наказания Николай Ошкуков получил 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, 18 января 2026 года после 23.00 Ошкуков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не менее двух раз ударил жену по лицу, а потом несколько раз ударил её ножом в лицо, голову, шею и туловище. Женщине удалось добраться до соседей и попросить о помощи. Скорая привезла её в больницу, где она вскоре скончалась.
«Согласно заключению эксперта, потерпевшая получила проникающую колото-резаную рану левой боковой поверхности шеи с повреждением ветвей верхней щитовидной артерии, трахеи, четырёх позвонков, множественных проникающих ран шеи, нижнего века слева, в области нижней челюсти слева, в области левой ключицы с развитием геморрагического шока»,
— рассказали в ведомстве.
В качестве наказания Николай Ошкуков получил 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год. Мероприятие для возрастной категории 18+
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