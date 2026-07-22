В Нижнесергинском районе к лишению свободы приговорили мужчину за убийство жены

— рассказали в ведомстве.

«Согласно заключению эксперта, потерпевшая получила проникающую колото-резаную рану левой боковой поверхности шеи с повреждением ветвей верхней щитовидной артерии, трахеи, четырёх позвонков, множественных проникающих ран шеи, нижнего века слева, в области нижней челюсти слева, в области левой ключицы с развитием геморрагического шока»,