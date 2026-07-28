Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге к середине недели утонули уже три человека
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Аномальная жара погнала екатеринбуржцев к водоёмам, а это, соответственно, увеличило риски различных происшествий, связанных с пляжами и водными пространствами. И всё же, количество утонувших с начала недели поражает. Неделя не успела подползти к своей середине, а на территории города утонули уже три человека.
Сводку по утонувшим предоставили в областном министерстве чрезвычайных ситуаций. Согласно этим данным, за последние двое суток в уральской столице случилось сразу три смерти на воде. Жертвами стали купальщики в карьере Старая Линза, в Верх-Исетском водохранилище и в небольшом озере рядом с загородным отелем. Самому младшему погибшему было всего 9 лет.
Всего с начала купального сезона в Екатеринбурге зарегистрировали уже 23 происшествия на воде, в которых погибли 14 человек, трое из которых — дети. Для сравнения: за весь аналогичный период прошлого года таких трагедий было всего пять, и погибли трое взрослых. Разница колоссальная!
Меж тем, как напоминает официальный портал Екатеринбург.рф, в Екатеринбурге вообще нет ни одного водоема, где купание было бы официально разрешено. Мероприятие для возрастной категории 18+
Сводку по утонувшим предоставили в областном министерстве чрезвычайных ситуаций. Согласно этим данным, за последние двое суток в уральской столице случилось сразу три смерти на воде. Жертвами стали купальщики в карьере Старая Линза, в Верх-Исетском водохранилище и в небольшом озере рядом с загородным отелем. Самому младшему погибшему было всего 9 лет.
Всего с начала купального сезона в Екатеринбурге зарегистрировали уже 23 происшествия на воде, в которых погибли 14 человек, трое из которых — дети. Для сравнения: за весь аналогичный период прошлого года таких трагедий было всего пять, и погибли трое взрослых. Разница колоссальная!
Меж тем, как напоминает официальный портал Екатеринбург.рф, в Екатеринбурге вообще нет ни одного водоема, где купание было бы официально разрешено. Мероприятие для возрастной категории 18+
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