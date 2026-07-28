В Ельцин-центре покажут культовые фильмы польского режиссёра

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В начале августа у любителей авторского кино будет уникальная возможность окунуться в мир Кшиштофа Кесьлевского на большом экране. Ельцин-центр подготовил два специальных показа прославленных фильмов выдающегося польского режиссёра.Первый сеанс состоится в субботу, 1 августа, в 19.00. В кинозале «ельцинского небоскрёба» покажут «Короткий фильм о любви». В центре сюжета — скромный почтовый служащий, чья жизнь вращается вокруг подзорной трубы и окна прекрасной незнакомки напротив. Его тихая одержимость перерастает в решимость признаться, но этот шаг запускает лавину неожиданных и шокирующих событий.Уже на следующий день, 2 августа, также в 19.00, зрителей ждёт не менее мощная работа режиссёра — психологический триллер «Короткий фильм об убийстве». Здесь действие строится вокруг случайного стечения обстоятельств, столкнувшего трёх человек: пропащего парня, опытного таксиста и молодого адвоката. Их роковая встреча оборачивается жестокой трагедией, которая переворачивает жизнь каждого из них.Оба фильма будут показаны на языке оригинала с русскими субтитрами (это позволяет в полной мере оценить актёрскую игру, которая — в том числе — заключается в умении владеть голосом и передавать сущность персонажа через особенности его речи). Возрастной ценз обоих сеансов — строго 18+. Мероприятие для возрастной категории 18+